На Западе забили тревогу из-за нового предупреждения Путина

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Запад столкнулся с мрачной реальностью после нового предупреждения главы России Владимира Путина, пишет Daily Express. "Путин представил новую "ужасающую" атомную подводную лодку с носителем комплексов "Посейдон", — говорится в публикации.В материале отмечается, что это оружие позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов.Автор также поинтересовался, что можно сделать, чтобы предотвратить его применение и призвал контролировать его распространение.Путин сообщил 29 октября, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.

