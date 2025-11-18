На Западе забили тревогу из-за нового предупреждения Путина
DE: Запад столкнулся с мрачной реальностью после предупреждения Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Запад столкнулся с мрачной реальностью после нового предупреждения главы России Владимира Путина, пишет Daily Express.
"Путин представил новую "ужасающую" атомную подводную лодку с носителем комплексов "Посейдон", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что это оружие позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов.
Автор также поинтересовался, что можно сделать, чтобы предотвратить его применение и призвал контролировать его распространение.
Путин сообщил 29 октября, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
