Путин рассказал о торговле России со странами ШОС в нацвалютах

18.11.2025

2025-11-18T16:12+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Торговля РФ со странами ШОС более чем на 97% осуществляется в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнёрами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - сказал он на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.

