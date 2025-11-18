https://1prime.ru/20251118/putin-864658841.html
Путин рассказал о торговле России со странами ШОС в нацвалютах
Путин рассказал о торговле России со странами ШОС в нацвалютах - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о торговле России со странами ШОС в нацвалютах
Торговля РФ со странами ШОС более чем на 97% осуществляется в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:12+0300
2025-11-18T16:12+0300
2025-11-18T16:12+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Торговля РФ со странами ШОС более чем на 97% осуществляется в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнёрами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - сказал он на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
https://1prime.ru/20251118/arktika-864655464.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, владимир путин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, ШОС
Путин рассказал о торговле России со странами ШОС в нацвалютах
Путин: торговля России со странами ШОС на 97% осуществляется в нацвалютах