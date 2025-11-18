https://1prime.ru/20251118/putin-864661160.html

Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин

Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин - 18.11.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин

Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T16:44+0300

2025-11-18T16:44+0300

2025-11-18T17:53+0300

экономика

россия

мировая экономика

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864665750_0:207:3156:1983_1920x0_80_0_0_276b99d9b9721d1ab45f4a880128ca92.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Товарооборот России с государствами ШОС, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами - участниками ШОС товарооборот растет", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций совета глав правительств государств - членов ШОС.

https://1prime.ru/20251118/putin-864659720.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, шос