Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин - 18.11.2025
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
2025-11-18T16:44+0300
2025-11-18T17:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
шос
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Товарооборот России с государствами ШОС, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами - участниками ШОС товарооборот растет", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций совета глав правительств государств - членов ШОС.
россия, мировая экономика, владимир путин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, ШОС
16:44 18.11.2025 (обновлено: 17:53 18.11.2025)
 
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Товарооборот России с государствами ШОС, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами - участниками ШОС товарооборот растет", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций совета глав правительств государств - членов ШОС.
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС
Экономика, Россия, Мировая экономика, Владимир Путин, ШОС
 
 
