https://1prime.ru/20251118/putin-864661160.html
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин - 18.11.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:44+0300
2025-11-18T16:44+0300
2025-11-18T17:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864665750_0:207:3156:1983_1920x0_80_0_0_276b99d9b9721d1ab45f4a880128ca92.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Товарооборот России с государствами ШОС, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами - участниками ШОС товарооборот растет", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций совета глав правительств государств - членов ШОС.
https://1prime.ru/20251118/putin-864659720.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864665750_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_c24aa90cda250cfd692cd9f6b7b6f852.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, владимир путин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, ШОС
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
Путин: товарооборот России со странами ШОС достиг 409 миллиардов долларов в 2024 году