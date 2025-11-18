Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов
Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:50+0300
2025-11-18T16:50+0300
экономика
бизнес
россия
рф
евразия
владимир путин
шос
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентноспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом. Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры", - отметил Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС. Глава государства подчеркнул, что заметно растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, кроме того, РФ учитывает загрузку перспективных транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" и Северный морской путь.
рф
евразия
бизнес, россия, рф, евразия, владимир путин, шос
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЕВРАЗИЯ, Владимир Путин, ШОС
16:50 18.11.2025
 
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов

Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентноспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом. Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры", - отметил Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Глава государства подчеркнул, что заметно растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, кроме того, РФ учитывает загрузку перспективных транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" и Северный морской путь.
Владимир Путин
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС
16:19
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ ЕВРАЗИЯ Владимир Путин ШОС
 
 
