Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов

Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов

2025-11-18T16:50+0300

экономика

бизнес

россия

рф

евразия

владимир путин

шос

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентноспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом. Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры", - отметил Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС. Глава государства подчеркнул, что заметно растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, кроме того, РФ учитывает загрузку перспективных транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" и Северный морской путь.

