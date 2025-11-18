https://1prime.ru/20251118/putin-864661650.html
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов
Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:50+0300
2025-11-18T16:50+0300
2025-11-18T16:50+0300
экономика
бизнес
россия
рф
евразия
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентноспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом. Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры", - отметил Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС. Глава государства подчеркнул, что заметно растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, кроме того, РФ учитывает загрузку перспективных транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" и Северный морской путь.
https://1prime.ru/20251118/putin-864659720.html
рф
евразия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, евразия, владимир путин, шос
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЕВРАЗИЯ, Владимир Путин, ШОС
Путин призвал ШОС выстроить сеть логистических маршрутов
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов