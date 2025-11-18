https://1prime.ru/20251118/putin-864668181.html

Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"

Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа" - 18.11.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"

Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T18:29+0300

2025-11-18T18:29+0300

2025-11-18T18:29+0300

россия

рф

египет

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

росатом

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864388390_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15c5990efabb0793253a5a09cc827037.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференцсвязи примет участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении. Отмечается, что государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.

https://1prime.ru/20251118/vengriya-864647017.html

рф

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом, энергетика