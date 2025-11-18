Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"

https://1prime.ru/20251118/putin-864668181.html
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференцсвязи примет участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении. Отмечается, что государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.
