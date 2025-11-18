Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа" - 18.11.2025
Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференцсвязи примет участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении. Отмечается, что государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.
россия, рф, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом, энергетика
РОССИЯ, РФ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа", Росатом, энергетика
18:29 18.11.2025
 
Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"

Путин по видеосвязи примет участие в установке корпуса реактора АЭС Эль-Дабаа в Египте

© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramПеремещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференцсвязи примет участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"
РОССИЯ РФ ЕГИПЕТ Владимир Путин АЭС "Эль-Дабаа" Росатом энергетика
 
 
