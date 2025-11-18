Путин оценил рост товарооборота России и Монголии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251118/putin-864676777.html
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рост товарооборота России и Монголии по итогам 8 месяцев 2025 года составил 7,9%, в современных условиях это хороший показатель, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник вечером принял в Кремле премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара, который прибыл в РФ для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС в Москве. "Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота - плюс 7,9%. Надо сказать, что в современных условиях практически 8% роста - это, в общем, хороший показатель", - сообщил Путин в ходе встречи. Он напомнил, что в июне было подписано временное торговое соглашение между Монголией и членами Евразийского экономического союза. "Я очень надеюсь на то, что это не только послужит хорошим знаком, но и создаст хорошие условия для расширения наших торгово-экономических связей", - продолжил президент РФ.
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Монголия готова открыть филиал российского банка, заявил премьер
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
