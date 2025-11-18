https://1prime.ru/20251118/rentabelnost-864632340.html

Рентабельность продаж бензина на российских АЗС остается в минусе

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рентабельность продаж бензина на российских АЗС все еще находится в минусе, однако торговля снова станет прибыльной в течение месяца, таким прогнозом поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет". При этом, по данным на 7 ноября, средняя по стране чистая маржа торговли на АЗС составила -3,4 рубля за литр для бензина Аи-92, -2,2 рубля за литр для Аи-95 и -1,5 рубля за литр для дизельного топлива, следует из расчетов аналитиков. Те же показатели по состоянию на 3 октября -3,8 рубля за литр, -2,9 рубля и -2,1 рубля соответственно. "Несмотря на близость уровней маржи в октябре и ноябре, ситуация на топливном рынке в эти два месяца имеет существенные отличия: по состоянию на 7 ноября, благодаря заметному падению за рассматриваемый период биржевых цен на топливо, в стране сформировалось серьезная по размеру чистая маржа торговли бензином и дизтопливом на нефтебазах (9 100 рублей за тонну для Аи-92, 6 700 рублей для Аи-95, 8 900 рублей для дизтоплива), которой 3 октября не наблюдалось. Наличие такой маржи говорит об огромном потенциале снижения мелкооптовых цен на топливо, по которым продукт закупают АЗС", - рассказали в "Петромаркете". Аналитики считают, что "как только этот потенциал реализуется - а это очевидно произойдет в течение ближайшего месяца - торговля бензином на заправках снова станет прибыльной". Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%. Кроме того, согласно данным Росстата, средняя цена бензина с 5 по 10 ноября снизилась на российских заправках впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр.

