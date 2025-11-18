Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО - 18.11.2025
Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО
Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО
2025-11-18T22:34+0300
2025-11-18T22:34+0300
бизнес
технологии
россия
бурятия
московская область
алексей цыденов
росавиация
s7
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861201842_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5561d8823cbd6bef1b74142b9b63e537.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Росавиация поддержала социально значимый проект S7 Group, направленный на обучение и дальнейшее трудоустройство участников СВО, говорится в пресс-релизе ведомства. "Поддержали социально значимую инициативу S7 Group, направленную на обучение и дальнейшее трудоустройство участников СВО", - отмечается в сообщении. Бурятия подписала с группой компаний S7 соглашение о сотрудничестве в организации обучения и дальнейшего трудоустройства участников СВО, в том числе с инвалидностью, сообщил ранее во вторник глава республики Алексей Цыденов. Соглашение по проекту "Киберзащитник" было подписано на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", уточняет ведомство. По проекту участникам СВО предлагают бесплатное обучение по IT-специальностям на площадке холдинга в Подмосковье. S7 Group - российский холдинг, включающий в себя авиакомпанию S7 ("Сибирь"), а также компании по обслуживанию и проектированию воздушных судов и обучению персонала.
бурятия
московская область
бизнес, технологии, россия, бурятия, московская область, алексей цыденов, росавиация, s7
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Бурятия, Московская область, Алексей Цыденов, Росавиация, S7
22:34 18.11.2025
 
Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО

Росавиация поддержала инициативу S7 Group, направленную на трудоустройство участников СВО

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Росавиация поддержала социально значимый проект S7 Group, направленный на обучение и дальнейшее трудоустройство участников СВО, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Поддержали социально значимую инициативу S7 Group, направленную на обучение и дальнейшее трудоустройство участников СВО", - отмечается в сообщении.
Бурятия подписала с группой компаний S7 соглашение о сотрудничестве в организации обучения и дальнейшего трудоустройства участников СВО, в том числе с инвалидностью, сообщил ранее во вторник глава республики Алексей Цыденов.
Соглашение по проекту "Киберзащитник" было подписано на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", уточняет ведомство. По проекту участникам СВО предлагают бесплатное обучение по IT-специальностям на площадке холдинга в Подмосковье.
S7 Group - российский холдинг, включающий в себя авиакомпанию S7 ("Сибирь"), а также компании по обслуживанию и проектированию воздушных судов и обучению персонала.
13 ноября, 19:28
 
БизнесТехнологииРОССИЯБурятияМосковская областьАлексей ЦыденовРосавиацияS7
 
 
