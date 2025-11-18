https://1prime.ru/20251118/rosaviatsiya-864675249.html

Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО

Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО - 18.11.2025, ПРАЙМ

Росавиация поддержала проект S7 Group по трудоустройству участников СВО

18.11.2025

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Росавиация поддержала социально значимый проект S7 Group, направленный на обучение и дальнейшее трудоустройство участников СВО, говорится в пресс-релизе ведомства. "Поддержали социально значимую инициативу S7 Group, направленную на обучение и дальнейшее трудоустройство участников СВО", - отмечается в сообщении. Бурятия подписала с группой компаний S7 соглашение о сотрудничестве в организации обучения и дальнейшего трудоустройства участников СВО, в том числе с инвалидностью, сообщил ранее во вторник глава республики Алексей Цыденов. Соглашение по проекту "Киберзащитник" было подписано на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", уточняет ведомство. По проекту участникам СВО предлагают бесплатное обучение по IT-специальностям на площадке холдинга в Подмосковье. S7 Group - российский холдинг, включающий в себя авиакомпанию S7 ("Сибирь"), а также компании по обслуживанию и проектированию воздушных судов и обучению персонала.

