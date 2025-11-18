https://1prime.ru/20251118/rossija-864628655.html
Россия не получала от Киева заявления об остановке переговоров в Стамбуле
Россия не получала от Киева заявления об остановке переговоров в Стамбуле
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия не получала от Украины официального заявления об остановке стамбульских переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Россия и Украина ранее провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Но сейчас действия Украины, по мнению Мирошника, фактически свидетельствуют о том, что официальный Киев не намерен возобновлять этот процесс в ближайшее время.
"Во-первых, это (понимание) основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров. А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий (по дипломатическим каналам они не предпринимали)", - заявил Мирошник газете "Известия".
Он подчеркнул, что Украина получила все документы, которые были предоставлены со стороны России.
"То есть проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой (реакции) со своей стороны", - добавил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
