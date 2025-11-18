https://1prime.ru/20251118/rossija-864629171.html

Россия готова к диалогу с Японией по возобновлению прямых авиарейсов

Россия готова к диалогу с Японией по возобновлению прямых авиарейсов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В Японии есть запрос на возобновление прямых авиарейсов с Россией, Москва в этом вопросе готова к диалогу и практической работе, сообщили в российском посольстве в Токио. Ранее в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.) сообщали, что возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия. "Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства. Основные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход воздушного пространства нашей страны, что приводит к удорожанию билетов, увеличению времени в пути и повышенному износу техники", - рассказали "Известиям" в посольстве РФ. "Для продвижения вперед требуется лишь политическое решение со стороны Токио. Если оно будет принято, то мы будем готовы к диалогу и практической работе", - добавили в дипмиссии.

