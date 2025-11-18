https://1prime.ru/20251118/rossija-864629256.html

Россия нарастила поставки свинины в Казахстан

Россия нарастила поставки свинины в Казахстан

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев 2025 года нарастила поставки свинины в Казахстан почти вдвое в годовом выражении, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. В январе-сентябре Казахстан потратил 13,7 миллиона долларов на российскую свинину. Эта категория является одной из ключевых в составе экспорта мясной продукции в республику - на нее в отчетном периоде пришлось 14% поставок мяса. В целом же за девять месяцев отгрузки Россией в Казахстан всех видов мяса в годовом выражении подросли более чем на четверть - до 96,7 миллиона долларов. Активнее всего Казахстан импортирует из России мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - доля такой продукции в поставках достигла 76,5%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в денежном выражении поставки выросли на 17,6%, до 74 миллионов долларов.

