Россия нарастила поставки свинины в Казахстан
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев 2025 года нарастила поставки свинины в Казахстан почти вдвое в годовом выражении, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
В январе-сентябре Казахстан потратил 13,7 миллиона долларов на российскую свинину. Эта категория является одной из ключевых в составе экспорта мясной продукции в республику - на нее в отчетном периоде пришлось 14% поставок мяса.
В целом же за девять месяцев отгрузки Россией в Казахстан всех видов мяса в годовом выражении подросли более чем на четверть - до 96,7 миллиона долларов.
Активнее всего Казахстан импортирует из России мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - доля такой продукции в поставках достигла 76,5%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в денежном выражении поставки выросли на 17,6%, до 74 миллионов долларов.
