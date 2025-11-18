Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в ЕС - 18.11.2025
2025-11-18T03:16+0300
2025-11-18T03:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
европа
ес
евростат
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в Евросоюз до минимальных с июня прошлого года 12,8 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. По итогам сентября поставки этой второй по важности категории в структуре рыбного экспорта России в ЕС снизились на 13%. Основная доля в поставках соответствующей продукции из России в Европу в сентябре традиционно пришлась на рыбное филе и рыбный фарш - 41,8 миллиона евро. При этом по сравнению с последним летним месяцем ведомство зафиксировало здесь небольшую просадку - на 5%. А вот положительную динамику, рост почти вдвое, по сравнению с августом показала рыба свежая и охлажденная (за исключением рыбного филе), но поставки там достаточно скромные - всего 278,3 тысячи евро.
россия, мировая экономика, европа, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС, Евростат
03:16 18.11.2025
 
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в Евросоюз до минимальных с июня прошлого года 12,8 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
По итогам сентября поставки этой второй по важности категории в структуре рыбного экспорта России в ЕС снизились на 13%.
Основная доля в поставках соответствующей продукции из России в Европу в сентябре традиционно пришлась на рыбное филе и рыбный фарш - 41,8 миллиона евро. При этом по сравнению с последним летним месяцем ведомство зафиксировало здесь небольшую просадку - на 5%.
А вот положительную динамику, рост почти вдвое, по сравнению с августом показала рыба свежая и охлажденная (за исключением рыбного филе), но поставки там достаточно скромные - всего 278,3 тысячи евро.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПАЕСЕвростат
 
 
