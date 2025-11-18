https://1prime.ru/20251118/rossija-864630051.html
Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в ЕС
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в Евросоюз до минимальных с июня прошлого года 12,8 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
По итогам сентября поставки этой второй по важности категории в структуре рыбного экспорта России в ЕС снизились на 13%.
Основная доля в поставках соответствующей продукции из России в Европу в сентябре традиционно пришлась на рыбное филе и рыбный фарш - 41,8 миллиона евро. При этом по сравнению с последним летним месяцем ведомство зафиксировало здесь небольшую просадку - на 5%.
А вот положительную динамику, рост почти вдвое, по сравнению с августом показала рыба свежая и охлажденная (за исключением рыбного филе), но поставки там достаточно скромные - всего 278,3 тысячи евро.
