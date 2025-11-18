Россия в сентябре втрое сократила поставки палладия в ЕС

https://1prime.ru/20251118/rossija-864630647.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре этого года почти втрое снизила объем поставок палладия в Евросоюз, до минимума за четыре месяца, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в сентябре объемы импорта палладия Евросоюзом из России составили минимальные с мая 19,2 миллиона евро. Это в 2,5 раза меньше, чем в августе, и на 9% меньше, чем год назад. По итогам трех кварталов этого года поставки также сократились: на 8%, до 248,4 миллиона евро. Россия среди главных поставщиков палладия в ЕС в сентябре опустилась на третье место со второго. Кроме нее в топ-5 вошли ЮАР (46,4 миллиона евро), США (28,5 миллиона), Швейцария (18,3 миллиона) и Южная Корея (9,9 миллиона). При этом внутри объединения единственным покупателем российского палладия по итогам месяца стала Италия. Также, в прошлом году, а еще в январе и марте этого года, его импортировала Германия.

