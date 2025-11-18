https://1prime.ru/20251118/rossija-864631637.html

Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза

Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза - 18.11.2025, ПРАЙМ

Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза

Россия в январе-сентябре 2025 года сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратило... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T05:16+0300

2025-11-18T05:16+0300

2025-11-18T05:16+0300

экономика

бизнес

россия

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864631637.jpg?1763432209

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2025 года сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. За девять месяцев на импорт такой продукции Россия потратила 10,6 миллиона долларов. Несмотря на снижение объемов, страна по-прежнему является крупнейшим покупателем сливочного масла у республики: согласно статистике, она потребляет 97,8% ее импорта. Сыры и творог также показали небольшую отрицательную динамику: по сравнению с январем-сентябрем прошлого года закупки такой продукции просели на 11,3%, до 4,8 миллиона долларов. А вот активнее по сравнению с прошлым годом страна импортировала сгущенные молоко и сливки: объем поставок в денежном выражении вырос почти вчетверо, до 7,4 миллиона долларов. Положительную динамику показала и кисломолочная продукция (пахта, кефир, йогурты) - их импорт подрос в 1,5 раза, до 4,2 миллиона долларов.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан