Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб. "Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать", - заявил Стубб в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным. В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией, потому что тогда европейское будущее будут решать другие.

