Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/rossija-864631709.html
Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией
Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ
Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией
Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T05:19+0300
2025-11-18T05:19+0300
россия
экономика
мировая экономика
европа
финляндия
рф
александр стубб
владимир путин
виктор орбан
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864631709.jpg?1763432392
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб. "Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать", - заявил Стубб в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным. В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией, потому что тогда европейское будущее будут решать другие.
европа
финляндия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, европа, финляндия, рф, александр стубб, владимир путин, виктор орбан, politico, ес
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, Александр Стубб, Владимир Путин, Виктор Орбан, Politico, ЕС
05:19 18.11.2025
 
Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией

Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб.
"Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать", - заявил Стубб в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным.
В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией, потому что тогда европейское будущее будут решать другие.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПАФИНЛЯНДИЯРФАлександр СтуббВладимир ПутинВиктор ОрбанPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала