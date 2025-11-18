https://1prime.ru/20251118/rossija-864631709.html
Стубб: Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб.
"Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать", - заявил Стубб в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным.
В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией, потому что тогда европейское будущее будут решать другие.
