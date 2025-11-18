Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-18T07:17+0300
2025-11-18T07:17+0300
бизнес
россия
toyota
kia
hyundai
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2025 года составили 653 тысячи штук, что на 7,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 18% больше, чем в сентябре этого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В октябре 2025 года россияне купили 653 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем месяцем ранее (в сентябре – 553,3 тысячи штук), и на 7,9% превышает результат октября прошлого года (605,3 тысячи штук)", - говорится в сообщении. Лидером продаж среди марок на рынке легковых автомобилей с пробегом осталась отечественная Lada, продажи которой составили 149,2 тысячи штук. Далее, как и месяцем ранее, расположились японская Toyota (66,2 тысячи штук), корейские Kia и Hyundai (39,6 и 37,4 тысячи штук соответственно) и японский Nissan (28,7 тысячи штук). Все представители пятерки лидеров октябрьских продаж показали положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года, а у Lada продажи сократились на 0,4% в годовом выражении. Неизменной в середине осени осталась тройка лидеров по продажам среди моделей подержанных автомобилей. Так, первую строчку привычно заняла Lada 2107 (13,9 тысячи штук), вторую - Kia Rio (13,1 тысячи штук), а третью - Hyundai Solaris (12,5 тысячи штук). На четвертое место в октябре поднялся Ford Focus (10,6 тысячи штук), а пятое место - у Lada 4x4 (Niva) (10,5 тысячи штук). По итогам января-октября 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 5,07 миллиона штук, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
07:17 18.11.2025
 
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в октябре выросли на 18%

Продажи автомобилей с пробегом в России в октябре выросли на 7,9%

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2025 года составили 653 тысячи штук, что на 7,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 18% больше, чем в сентябре этого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В октябре 2025 года россияне купили 653 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем месяцем ранее (в сентябре – 553,3 тысячи штук), и на 7,9% превышает результат октября прошлого года (605,3 тысячи штук)", - говорится в сообщении.
Лидером продаж среди марок на рынке легковых автомобилей с пробегом осталась отечественная Lada, продажи которой составили 149,2 тысячи штук. Далее, как и месяцем ранее, расположились японская Toyota (66,2 тысячи штук), корейские Kia и Hyundai (39,6 и 37,4 тысячи штук соответственно) и японский Nissan (28,7 тысячи штук).
Все представители пятерки лидеров октябрьских продаж показали положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года, а у Lada продажи сократились на 0,4% в годовом выражении.
Неизменной в середине осени осталась тройка лидеров по продажам среди моделей подержанных автомобилей. Так, первую строчку привычно заняла Lada 2107 (13,9 тысячи штук), вторую - Kia Rio (13,1 тысячи штук), а третью - Hyundai Solaris (12,5 тысячи штук). На четвертое место в октябре поднялся Ford Focus (10,6 тысячи штук), а пятое место - у Lada 4x4 (Niva) (10,5 тысячи штук).
По итогам января-октября 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 5,07 миллиона штук, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
БизнесРОССИЯToyotaKiaHyundaiLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
