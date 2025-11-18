https://1prime.ru/20251118/ryba-864637423.html
Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ
Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ
2025-11-18T09:31+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
рф
минсельхоз
минфин
минпросвещения
рыба
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ поручил Минсельхозу совместно с другими ведомствами к 5 марта 2026 года представить предложения по росту объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания, говорится в сообщении на сайте правительства. "Так, Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств поставлена задача к 5 марта 2026 года представить в Правительство предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ
