Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ поручил Минсельхозу совместно с другими ведомствами к 5 марта 2026 года представить предложения по росту объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания, говорится в сообщении на сайте правительства. "Так, Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств поставлена задача к 5 марта 2026 года представить в Правительство предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
09:31 18.11.2025
 
Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПроизводство рыбной продукции
Производство рыбной продукции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ поручил Минсельхозу совместно с другими ведомствами к 5 марта 2026 года представить предложения по росту объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания, говорится в сообщении на сайте правительства.
"Так, Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств поставлена задача к 5 марта 2026 года представить в Правительство предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесРФМинсельхозМинфинМинпросвещениярыба
 
 
Заголовок открываемого материала