Мишустин поручил увеличить объемы перевозки рыбы из ДФО в центр России

2025-11-18T09:36+0300

экономика

бизнес

россия

рф

дальний восток

михаил мишустин

минсельхоз

росрыболовство

минфин

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов Дальнего Востока в центральную часть России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. "…Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД, при участии исполнительных органов прибрежных субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов ДФО в центральную часть России", - сказано в сообщении. О результатах необходимо доложить в правительство не позднее 31 марта 2026 года. Кроме того, Минвостокразвития, Минтранс, Минсельхоз и Росрыболовство совместно с госкорпорацией "Росатом" и отраслевыми ассоциациями до 2 марта должны проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути. Поручения даны по итогам совещания президента России с членами правительства о развитии рыбохозяйственного комплекса.

рф

дальний восток

2025

