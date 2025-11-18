Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил увеличить объемы перевозки рыбы из ДФО в центр России - 18.11.2025
https://1prime.ru/20251118/ryba-864637709.html
Мишустин поручил увеличить объемы перевозки рыбы из ДФО в центр России
Мишустин поручил увеличить объемы перевозки рыбы из ДФО в центр России - 18.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил увеличить объемы перевозки рыбы из ДФО в центр России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T09:36+0300
2025-11-18T09:36+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов Дальнего Востока в центральную часть России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. "…Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД, при участии исполнительных органов прибрежных субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов ДФО в центральную часть России", - сказано в сообщении. О результатах необходимо доложить в правительство не позднее 31 марта 2026 года. Кроме того, Минвостокразвития, Минтранс, Минсельхоз и Росрыболовство совместно с госкорпорацией "Росатом" и отраслевыми ассоциациями до 2 марта должны проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути. Поручения даны по итогам совещания президента России с членами правительства о развитии рыбохозяйственного комплекса.
Мишустин поручил увеличить объемы перевозки рыбы из ДФО в центр России

© РИА Новости . Чейшвили | Перейти в медиабанкРыбаки обрабатывают улов рыбы
Рыбаки обрабатывают улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости . Чейшвили
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов Дальнего Востока в центральную часть России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
"…Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД, при участии исполнительных органов прибрежных субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов ДФО в центральную часть России", - сказано в сообщении.
О результатах необходимо доложить в правительство не позднее 31 марта 2026 года.
Кроме того, Минвостокразвития, Минтранс, Минсельхоз и Росрыболовство совместно с госкорпорацией "Росатом" и отраслевыми ассоциациями до 2 марта должны проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути.
Поручения даны по итогам совещания президента России с членами правительства о развитии рыбохозяйственного комплекса.
Производство рыбной продукции - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Правительство поручило увеличить закупки рыбной продукции для школ
