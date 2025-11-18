https://1prime.ru/20251118/rynok-864657363.html

Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине

Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине

Российский рынок акций демонстрирует заметный рост днем во вторник на фоне ожиданий возобновления переговорного процесса по Украине, следует из данных торгов и... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T15:40+0300

2025-11-18T15:40+0300

2025-11-18T15:40+0300

экономика

рынок

торги

индексы

украина

турция

владимир зеленский

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

риком-траст

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост днем во вторник на фоне ожиданий возобновления переговорного процесса по Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 1,76%, до 2 554,81 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 64,11 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи во вторник утром отметился ниже 2500 пунктов, но вскоре продемонстрировал импульс роста, в результате чего бенчмарк подходил к 2570 пунктам, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал резкую смену динамики на фоне новостей о предстоящем визите Владимира Зеленского в Турцию 19 ноября. Участники торгов интерпретировали данное событие как сигнал о возможном возобновлении усилий по поиску компромиссных решений между сторонами конфликта",- рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В лидерах роста акции "Московского кредитного банка" (+5,14%), "СПБ Биржи" (+5,09%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 4,26%, префы – на 4,22%) и "Мечела" (+3,53%). Акции "Европлана"(-2,66%) и его акционера - "Эсэфай" (-2,78%) снижаются на новости о том, что акционер лизинговой компании продает 87,5% доли компании "Альфа банку". Также в лидерах снижения - акции "ПИКа" (-1,72%), префы "Ленэнерго" (-0,79%), обыкновенные акции "Инарктики" (-0,53%), "Фосагро" (-0,48%) и "Россетей Центра и Приволжья" (-0,33%). "Мы прогнозируем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2550-2570 пунктов к концу торгового дня", - считает Попова. Индекс акций приблизился к сопротивлению 2580 пунктов, для его преодоления текущих информационных сигналов может быть недостаточно, заключил Шепелев. "Ожидаем сохранения позитивной динамики и закрытия торговой сессии в "зеленой зоне" в случае отсутствия негативных новостей", - поделился Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, украина, турция, владимир зеленский, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", риком-траст