Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/rynok-864657363.html
Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине
Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине
Российский рынок акций демонстрирует заметный рост днем во вторник на фоне ожиданий возобновления переговорного процесса по Украине, следует из данных торгов и... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T15:40+0300
2025-11-18T15:40+0300
экономика
рынок
торги
индексы
украина
турция
владимир зеленский
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
риком-траст
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост днем во вторник на фоне ожиданий возобновления переговорного процесса по Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 1,76%, до 2 554,81 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 64,11 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи во вторник утром отметился ниже 2500 пунктов, но вскоре продемонстрировал импульс роста, в результате чего бенчмарк подходил к 2570 пунктам, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал резкую смену динамики на фоне новостей о предстоящем визите Владимира Зеленского в Турцию 19 ноября. Участники торгов интерпретировали данное событие как сигнал о возможном возобновлении усилий по поиску компромиссных решений между сторонами конфликта",- рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В лидерах роста акции "Московского кредитного банка" (+5,14%), "СПБ Биржи" (+5,09%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 4,26%, префы – на 4,22%) и "Мечела" (+3,53%). Акции "Европлана"(-2,66%) и его акционера - "Эсэфай" (-2,78%) снижаются на новости о том, что акционер лизинговой компании продает 87,5% доли компании "Альфа банку". Также в лидерах снижения - акции "ПИКа" (-1,72%), префы "Ленэнерго" (-0,79%), обыкновенные акции "Инарктики" (-0,53%), "Фосагро" (-0,48%) и "Россетей Центра и Приволжья" (-0,33%). "Мы прогнозируем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2550-2570 пунктов к концу торгового дня", - считает Попова. Индекс акций приблизился к сопротивлению 2580 пунктов, для его преодоления текущих информационных сигналов может быть недостаточно, заключил Шепелев. "Ожидаем сохранения позитивной динамики и закрытия торговой сессии в "зеленой зоне" в случае отсутствия негативных новостей", - поделился Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d9edb962f5948e8543029ed33e489813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, украина, турция, владимир зеленский, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", риком-траст
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", РИКОМ-ТРАСТ
15:40 18.11.2025
 
Российский рынок акций растет в ожидании переговоров по Украине

Индекс Мосбиржи вырос до 2 554,81 пункта на ожиданиях возобновления переговоров по Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост днем во вторник на фоне ожиданий возобновления переговорного процесса по Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 1,76%, до 2 554,81 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 64,11 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи во вторник утром отметился ниже 2500 пунктов, но вскоре продемонстрировал импульс роста, в результате чего бенчмарк подходил к 2570 пунктам, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал резкую смену динамики на фоне новостей о предстоящем визите Владимира Зеленского в Турцию 19 ноября. Участники торгов интерпретировали данное событие как сигнал о возможном возобновлении усилий по поиску компромиссных решений между сторонами конфликта",- рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
В лидерах роста акции "Московского кредитного банка" (+5,14%), "СПБ Биржи" (+5,09%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 4,26%, префы – на 4,22%) и "Мечела" (+3,53%).
Акции "Европлана"(-2,66%) и его акционера - "Эсэфай" (-2,78%) снижаются на новости о том, что акционер лизинговой компании продает 87,5% доли компании "Альфа банку".
Также в лидерах снижения - акции "ПИКа" (-1,72%), префы "Ленэнерго" (-0,79%), обыкновенные акции "Инарктики" (-0,53%), "Фосагро" (-0,48%) и "Россетей Центра и Приволжья" (-0,33%).
"Мы прогнозируем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2550-2570 пунктов к концу торгового дня", - считает Попова.
Индекс акций приблизился к сопротивлению 2580 пунктов, для его преодоления текущих информационных сигналов может быть недостаточно, заключил Шепелев.
"Ожидаем сохранения позитивной динамики и закрытия торговой сессии в "зеленой зоне" в случае отсутствия негативных новостей", - поделился Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ЗеленскийМосбиржа"БКС Мир инвестиций"РИКОМ-ТРАСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала