https://1prime.ru/20251118/sahalin-864629491.html
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха - 18.11.2025, ПРАЙМ
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха
Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха закрыт для всех видов транспорта, информирует правительство Сахалинской области. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T02:27+0300
2025-11-18T02:27+0300
2025-11-18T02:27+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864629491.jpg?1763422063
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха закрыт для всех видов транспорта, информирует правительство Сахалинской области.
"Участок автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 436 по 572 километр в Тымовском районе закрыт для движения всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением видимости", - говорится в сообщении.
По данным региональной Госавтоинспекции, ограничение введено в ночь 18 ноября.
Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта.
Ранее спасатели объявили на вторник экстренное предупреждение для жителей прибрежных районов Сахалина и южных Курил в связи с прохождением циклона.
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, тымовское
Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Тымовское
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха
Движение по трассе Южно-Сахалинск — Оха ограничили из-за циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха закрыт для всех видов транспорта, информирует правительство Сахалинской области.
"Участок автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 436 по 572 километр в Тымовском районе закрыт для движения всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением видимости", - говорится в сообщении.
По данным региональной Госавтоинспекции, ограничение введено в ночь 18 ноября.
Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта.
Ранее спасатели объявили на вторник экстренное предупреждение для жителей прибрежных районов Сахалина и южных Курил в связи с прохождением циклона.