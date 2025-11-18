Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251118/sahalin-864629491.html
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха
2025-11-18T02:27+0300
2025-11-18T02:27+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха закрыт для всех видов транспорта, информирует правительство Сахалинской области. "Участок автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 436 по 572 километр в Тымовском районе закрыт для движения всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением видимости", - говорится в сообщении. По данным региональной Госавтоинспекции, ограничение введено в ночь 18 ноября. Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта. Ранее спасатели объявили на вторник экстренное предупреждение для жителей прибрежных районов Сахалина и южных Курил в связи с прохождением циклона.
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
На Сахалине закрыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха

