Российские компании в состоянии проводить чекапы самолетов, заявил Савельев
2025-11-18T21:26+0300
2025-11-18T21:26+0300
2025-11-18T21:45+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские компании полностью в состоянии проводить чекапы самолетов, в том числе иностранных, в парке отечественных авиакомпаний, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий... У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем", - рассказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с обслуживанием самолетов иностранного производства.В России эксплуатируется более 1100 пассажирских лайнеров, в стране достаточно предприятий для их обслуживания, заметил вице-премьер.
