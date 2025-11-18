https://1prime.ru/20251118/savelev-864673117.html

Российские компании в состоянии проводить чекапы самолетов, заявил Савельев

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские компании полностью в состоянии проводить чекапы самолетов, в том числе иностранных, в парке отечественных авиакомпаний, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий... У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем", - рассказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с обслуживанием самолетов иностранного производства.В России эксплуатируется более 1100 пассажирских лайнеров, в стране достаточно предприятий для их обслуживания, заметил вице-премьер.

