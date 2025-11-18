Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику - 18.11.2025, ПРАЙМ
Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику
Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику - 18.11.2025, ПРАЙМ
Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику
Авиакомпании РФ, использующие иностранную технику, имеют сертифицированных специалистов и комплектующие, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 18.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ, использующие иностранную технику, имеют сертифицированных специалистов и комплектующие, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "У нас отечественные самолеты используются... и авиакомпании, которые используют иностранную технику, они полностью имеют сертифицированных специалистов. И комплектующие запчасти, они также являются сертифицированными", - отметил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
бизнес, россия, рф, виталий савельев
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев
21:30 18.11.2025
 
Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику

Савельев: авиакомпании РФ с зарубежной техникой имеют сертифицированные комплектующие

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ, использующие иностранную технику, имеют сертифицированных специалистов и комплектующие, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"У нас отечественные самолеты используются... и авиакомпании, которые используют иностранную технику, они полностью имеют сертифицированных специалистов. И комплектующие запчасти, они также являются сертифицированными", - отметил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Российские компании в состоянии проводить чекапы самолетов, заявил Савельев
