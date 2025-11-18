Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику

https://1prime.ru/20251118/savelev-864673347.html
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ, использующие иностранную технику, имеют сертифицированных специалистов и комплектующие, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "У нас отечественные самолеты используются... и авиакомпании, которые используют иностранную технику, они полностью имеют сертифицированных специалистов. И комплектующие запчасти, они также являются сертифицированными", - отметил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
