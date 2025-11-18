https://1prime.ru/20251118/sboy-864664453.html

Пользователи по всему миру сообщают о новой волне сбоев сервисов

2025-11-18T17:34+0300

технологии

сша

великобритания

канада

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о новой волне масштабных сбоев сервисов, в том числе соцсети X, Cloudflare, OpenAI и других, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Рост жалоб на работу сервисов возобновился около 16.00 мск. Так, в США фиксируется около 10 500 сообщений о неполадках в работе X, предоставляющей услуги сетевой инфраструктуры Cloudflare - почти 8 тысяч. Кроме того, более тысячи жалоб фиксируется на работу чат-бота ChatGPT и разработавшей его компании OpenAI. Сбои этих сервисов также фиксируются в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и ряде других стран. Пользователи также сообщают о менее масштабных неполадках в работе Spotify, Uber, Ikea, Canva, а также других сервисов.

технологии, сша, великобритания, канада