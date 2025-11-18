https://1prime.ru/20251118/shos-864645174.html
Мишустин рассказал о суммарном экспорте стран ШОС в 2024 году
Мишустин рассказал о суммарном экспорте стран ШОС в 2024 году
2025-11-18T11:44+0300
2025-11-18T11:44+0300
2025-11-18T11:44+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Суммарный экспорт стран Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году составил около пятой части мирового показателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
