Мишустин рассказал о суммарном экспорте стран ШОС в 2024 году

Мишустин рассказал о суммарном экспорте стран ШОС в 2024 году

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Суммарный экспорт стран Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году составил около пятой части мирового показателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.

