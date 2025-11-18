Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о суммарном экспорте стран ШОС в 2024 году
Мишустин рассказал о суммарном экспорте стран ШОС в 2024 году
2025-11-18T11:44+0300
2025-11-18T11:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
москва
михаил мишустин
шос
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Суммарный экспорт стран Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году составил около пятой части мирового показателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
россия, мировая экономика, рф, москва, михаил мишустин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, ШОС
11:44 18.11.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Суммарный экспорт стран Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году составил около пятой части мирового показателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Мишустин оценил долю стран ШОС в мировом ВВП
