В Казахстане рассказали о товарообороте со странами ШОС

АСТАНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам 2024 года превысил 67 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с главами делегаций государств – членов ШОС, а также в заседаниях Совета глав правительств стран организации в узком и расширенном форматах в Москве. "В ходе коллективной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Вклад стран ШОС в мировую экономику за годы деятельности организации вырос более чем в два раза и на сегодня превышает 30%. Товарооборот Казахстана с государствами-членами ШОС только по итогам прошлого года превысил 67 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. По данным казахстанского правительства, участники встречи в Москве обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области финансового сектора, транспорта и логистики, цифровой сферы и ИИ, водных ресурсов и экологии. "Сегодня страны ШОС уже формируют треть глобального ВВП, наша внутренняя торговля близка к 1 триллиону долларов. Обладая значительным экономическим потенциалом, организация стремится к всестороннему экономическому росту на основе равноправного партнерства", - приводит пресс-служба правительства Казахстана слова Бектенова.
