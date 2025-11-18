Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане рассказали о товарообороте со странами ШОС - 18.11.2025
В Казахстане рассказали о товарообороте со странами ШОС
АСТАНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам 2024 года превысил 67 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с главами делегаций государств – членов ШОС, а также в заседаниях Совета глав правительств стран организации в узком и расширенном форматах в Москве. "В ходе коллективной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Вклад стран ШОС в мировую экономику за годы деятельности организации вырос более чем в два раза и на сегодня превышает 30%. Товарооборот Казахстана с государствами-членами ШОС только по итогам прошлого года превысил 67 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. По данным казахстанского правительства, участники встречи в Москве обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области финансового сектора, транспорта и логистики, цифровой сферы и ИИ, водных ресурсов и экологии. "Сегодня страны ШОС уже формируют треть глобального ВВП, наша внутренняя торговля близка к 1 триллиону долларов. Обладая значительным экономическим потенциалом, организация стремится к всестороннему экономическому росту на основе равноправного партнерства", - приводит пресс-служба правительства Казахстана слова Бектенова.
17:41 18.11.2025
 
В Казахстане рассказали о товарообороте со странами ШОС

Товарооборот Казахстана с государствами ШОС в 2024 году превысил $67 млрд

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
АСТАНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам 2024 года превысил 67 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба правительства республики.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с главами делегаций государств – членов ШОС, а также в заседаниях Совета глав правительств стран организации в узком и расширенном форматах в Москве.
"В ходе коллективной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Вклад стран ШОС в мировую экономику за годы деятельности организации вырос более чем в два раза и на сегодня превышает 30%. Товарооборот Казахстана с государствами-членами ШОС только по итогам прошлого года превысил 67 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского правительства, участники встречи в Москве обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области финансового сектора, транспорта и логистики, цифровой сферы и ИИ, водных ресурсов и экологии.
"Сегодня страны ШОС уже формируют треть глобального ВВП, наша внутренняя торговля близка к 1 триллиону долларов. Обладая значительным экономическим потенциалом, организация стремится к всестороннему экономическому росту на основе равноправного партнерства", - приводит пресс-служба правительства Казахстана слова Бектенова.
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
