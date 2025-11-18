https://1prime.ru/20251118/shvetsiya-864665231.html

"Сотни миллиардов". В Швеции высказались о войне с Россией

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Швеция фактически участвует в конфликте с Россией, предоставляя Украине финансовую и военную поддержку, заявила журналистка и писательница Кристина Форсне в эфире телеканала Swebb TV."Дипломатическая репутация Швеции утрачена раз и навсегда. Сейчас мы, по сути, находимся в состоянии войны. Мы вбухиваем сотни миллиардов в Украину, в это проигранное дело, и лишь ведем бедных украинцев на плаху", — сказала она.Журналистка отметила, что европейские лидеры продолжают спонсировать Киев ради собственной репутации и несут Украине лишь смерть.Ранее российское посольство в Стокгольме прокомментировало планы Швеции по поставке Украине многоцелевых истребителей Gripen E, заявив, что королевству не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции в фашистскую Германию. Дипломаты добавили, что Швеция традиционно занимает активную позицию среди сторонников вооружения Украины и усиления антироссийских санкций.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и создают дополнительную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законные военные цели. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

