"Сотни миллиардов". В Швеции высказались о войне с Россией - 18.11.2025
"Сотни миллиардов". В Швеции высказались о войне с Россией
"Сотни миллиардов". В Швеции высказались о войне с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ
"Сотни миллиардов". В Швеции высказались о войне с Россией
Швеция фактически участвует в конфликте с Россией, предоставляя Украине финансовую и военную поддержку, заявила журналистка и писательница Кристина Форсне в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:43+0300
2025-11-18T17:43+0300
мировая экономика
общество
украина
швеция
киев
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Швеция фактически участвует в конфликте с Россией, предоставляя Украине финансовую и военную поддержку, заявила журналистка и писательница Кристина Форсне в эфире телеканала Swebb TV."Дипломатическая репутация Швеции утрачена раз и навсегда. Сейчас мы, по сути, находимся в состоянии войны. Мы вбухиваем сотни миллиардов в Украину, в это проигранное дело, и лишь ведем бедных украинцев на плаху", — сказала она.Журналистка отметила, что европейские лидеры продолжают спонсировать Киев ради собственной репутации и несут Украине лишь смерть.Ранее российское посольство в Стокгольме прокомментировало планы Швеции по поставке Украине многоцелевых истребителей Gripen E, заявив, что королевству не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции в фашистскую Германию. Дипломаты добавили, что Швеция традиционно занимает активную позицию среди сторонников вооружения Украины и усиления антироссийских санкций.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и создают дополнительную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законные военные цели. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
швеция
киев
мировая экономика, общество , украина, швеция, киев, сергей лавров, нато
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО
17:43 18.11.2025
 
"Сотни миллиардов". В Швеции высказались о войне с Россией

Журналистка Форсне: Швеция, по сути, находится в состоянии войны с Россией

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Швеция фактически участвует в конфликте с Россией, предоставляя Украине финансовую и военную поддержку, заявила журналистка и писательница Кристина Форсне в эфире телеканала Swebb TV.
"Дипломатическая репутация Швеции утрачена раз и навсегда. Сейчас мы, по сути, находимся в состоянии войны. Мы вбухиваем сотни миллиардов в Украину, в это проигранное дело, и лишь ведем бедных украинцев на плаху", — сказала она.
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный шаг против России
7 ноября, 16:25
Журналистка отметила, что европейские лидеры продолжают спонсировать Киев ради собственной репутации и несут Украине лишь смерть.
Ранее российское посольство в Стокгольме прокомментировало планы Швеции по поставке Украине многоцелевых истребителей Gripen E, заявив, что королевству не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции в фашистскую Германию. Дипломаты добавили, что Швеция традиционно занимает активную позицию среди сторонников вооружения Украины и усиления антироссийских санкций.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекают страны НАТО в противостояние и создают дополнительную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законные военные цели. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Швеция хочет использовать активы России для поставок истребителей Украине
29 октября, 17:19
 
Заголовок открываемого материала