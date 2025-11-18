https://1prime.ru/20251118/siluanov-864656988.html
Минфин подготовил проект ответных мер на конфискацию российских активов
2025-11-18T15:23+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию предусмотрены аналогичные меры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил подготовить обращение в правительство с просьбой разработать меры, которые будут приняты в случае, если российские активы в Европе начнут воровать. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать, какого рода могут быть ответные меры России, Силуанов сказал: "Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений".
2025
