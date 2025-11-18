https://1prime.ru/20251118/siluanov-864656988.html

Минфин подготовил проект ответных мер на конфискацию российских активов

Минфин подготовил проект ответных мер на конфискацию российских активов - 18.11.2025, ПРАЙМ

Минфин подготовил проект ответных мер на конфискацию российских активов

Минфин подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T15:23+0300

2025-11-18T15:23+0300

2025-11-18T15:23+0300

экономика

финансы

россия

рф

европа

антон силуанов

вячеслав володин

минфин

госдума

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d4845e9c521f9c25ce14525ad00a76e.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию предусмотрены аналогичные меры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил подготовить обращение в правительство с просьбой разработать меры, которые будут приняты в случае, если российские активы в Европе начнут воровать. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать, какого рода могут быть ответные меры России, Силуанов сказал: "Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений".

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, европа, антон силуанов, вячеслав володин, минфин, госдума, санкции против рф, минфин рф