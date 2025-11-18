https://1prime.ru/20251118/skandal-864676146.html
На Западе рассказали о "кошмаре" Зеленского из-за коррупционного скандала
На Западе рассказали о "кошмаре" Зеленского из-за коррупционного скандала
На Западе рассказали о "кошмаре" Зеленского из-за коррупционного скандала
Владимир Зеленский столкнулся с опасными последствиями коррупционного скандала, что стало для него кошмаром, пишет Le Figaro.
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с опасными последствиями коррупционного скандала, что стало для него кошмаром, пишет Le Figaro."Министры и друзья Зеленского набрали откатов на сумму порядка ста миллионов долларов за присуждение госзаказов на работы по защите украинской энергетической инфраструктуры. Тимур Миндич, бывший продюсер Зеленского, бежал из страны, скрывшись от ареста", — отмечает издание.Расследование НАБУ вызвало глубокое возмущение в Украине и обеспокоило европейских спонсоров, говорится в публикации.НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными сумками с пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
