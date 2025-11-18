https://1prime.ru/20251118/sr-864630877.html

СР предлагает ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Партия "Справедливая Россия" выступает с инициативой о введении "периода охлаждения" и эскроу-счета для сделок с недвижимостью, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Я напоминаю, что партия "Справедливая Россия" выступает с инициативой о введении "периода охлаждения" и эскроу-счетов для сделок с недвижимостью", - сказал Миронов. По его словам, предлагается, что средства покупателя замораживаются на двое суток после регистрации перехода права собственности, и в этот период продавец сможет аннулировать сделку, если на него оказывалось давление, а банки, Росреестр и правоохранительные органы смогут проверить сигналы о мошенничестве. "Тем самым мы сможем защитить людей от мошенников, которые прикрываются другими мошенниками. Потому что сегодня именно они, покупатели, становятся крайними из-за решений судов", - добавил лидер партии. Миронов подчеркнул, что пенсионеров, которых обманом вынуждают продавать квартиры, тоже нужно защищать, но государство не имеет право помогать одним гражданам за счет нарушения прав других. "Механизм, который предлагает "Справедливая Россия", вернет ситуацию на рынке сделок с недвижимостью в цивилизованное русло", - считает он. Политик отметил, что решение Верховного суда Якутии в пользу добросовестного покупателя квартиры доказывает необходимость принятия этих предложений. Депутат Госдумы обратил внимание, что процесс в Якутии длился с 2023 года, когда была совершена сделка-купли продажи. "За эти годы дело рассматривали суды нескольких инстанций, проводились различные экспертизы, но лишь теперь суд констатировал очевидное: добросовестный покупатель недвижимости должен быть защищен государством… Однако решение, которое вынесено в республике, не означает, что в масштабах всей страны проблема урегулирована. Поэтому я еще раз призываю Верховный суд РФ дать официальное определение по этому вопросу, которое станет обязательным для всех судов", - подытожил Миронов. Ранее Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам, в признании сделки незаконной, это произошло впервые, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики. Как рассказали в суде, пенсионерка в Якутии в сентябре 2023 года под воздействием дистанционных мошенников продала свою квартиру. Позже она добивалась в суде аннулирования сделки о купле-продаже, чтобы вернуть жилье в собственность. Якутский городской суд встал на сторону истца. Ответчик, не согласившись с приговором, обратилась с жалобой в Верховный суд республики.

