СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию - 18.11.2025
СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию
СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию - 18.11.2025
СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию
Часть средств, похищенных украинским бизнесменом и Тимуром Миндичем у госкомпании "Энергоатом", могла быть переведена в Москву, пишет The Economist. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T23:07+0300
2025-11-18T23:07+0300
в мире
москва
киев
украина
владимир зеленский
the economist
энергоатом
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Часть средств, похищенных украинским бизнесменом и Тимуром Миндичем у госкомпании "Энергоатом", могла быть переведена в Москву, пишет The Economist."Часть украденных денег, кажется, была переведена в Москву", — отметило издание.При этом журнал не предоставил документальных подтверждений этой информации.В статье также сказано, что часть средств могла быть потрачена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом.НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли из Украины.
в мире, москва, киев, украина, владимир зеленский, the economist, энергоатом, набу
В мире, МОСКВА, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, The Economist, Энергоатом, НАБУ
23:07 18.11.2025
 
СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию

The conomist: часть украденных "кошельком" Зеленского средств была направлена в Москву

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Часть средств, похищенных украинским бизнесменом и Тимуром Миндичем у госкомпании "Энергоатом", могла быть переведена в Москву, пишет The Economist.
"Часть украденных денег, кажется, была переведена в Москву", — отметило издание.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Экс-премьер Польши раскрыл детали побега Миндича с Украины
Вчера, 23:03
При этом журнал не предоставил документальных подтверждений этой информации.
В статье также сказано, что часть средств могла быть потрачена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли из Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
На Западе рассказали о "кошмаре" Зеленского из-за коррупционного скандала
Вчера, 22:56
 
