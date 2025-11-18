https://1prime.ru/20251118/sredstva-864676610.html

СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию

СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Часть средств, похищенных украинским бизнесменом и Тимуром Миндичем у госкомпании "Энергоатом", могла быть переведена в Москву, пишет The Economist."Часть украденных денег, кажется, была переведена в Москву", — отметило издание.При этом журнал не предоставил документальных подтверждений этой информации.В статье также сказано, что часть средств могла быть потрачена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом.НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли из Украины.

