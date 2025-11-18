https://1prime.ru/20251118/ssha-864632971.html

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер выразил мнение, что США, угрожая России санкциями, показывают свое стремление к военному поражению Москвы. "Скотт Бессент выходит и говорит: "Мы хотим уничтожить экономику России". Если вы хотите мир и дружбу с Россией, вы действительно хотите говорить: "Я разрушу экономику России"? Нет, Мы хотим военного поражения России", — пояснил он, обсуждая антироссийскую санкционную политику Запада. Эксперт также отметил, что никакие новые санкции не смогут оказать значительного влияния на Россию и ее экономику. По словам Риттера, Москва смогла успешно адаптироваться к новой действительности и демонстрирует устойчивый экономический рост, который даже обгоняет американский. "Идея о том, что санкции душат Россию — абсурд. Санкции душат Европу", — констатировал экс-разведчик.. Вчера президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против России, который обсуждается в конгрессе и предполагает ограничения для стран, покупающих российскую нефть и ведущих бизнес с Москвой. Американский лидер не исключил, что в законопроект может быть включен запрет на взаимодействие с Ираном. Позже агентство Reuters, со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, сообщило, что Трамп готов подписать этот законопроект, если окончательное решение по введению ограничений останется за ним.

