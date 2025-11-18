https://1prime.ru/20251118/ssha-864667009.html
Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете
Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете - 18.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете
Основные фондовые индексы США заметно снижаются во вторник, участники рынка обращают внимание на новости о целой волне масштабных сбоев сервисов интернета, в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T18:16+0300
2025-11-18T18:16+0300
2025-11-18T18:16+0300
рынок
технологии
сша
великобритания
канада
cloudflare
openai
dow jones
nasdaq composite
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются во вторник, участники рынка обращают внимание на новости о целой волне масштабных сбоев сервисов интернета, в том числе в соцсети X, у Cloudflare, OpenAI и у других, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,25%, до 46 010,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,65%, до 22 334,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 6 594,93 пункта. Ранее во вторник в США было зафиксировано более 10 тысяч сообщений о неполадках в работе X, а также предоставляющей услуги сетевой инфраструктуры Cloudflare - почти 8 тысяч. Кроме того, более 1 тысячи жалоб фиксируется на работу чат-бота ChatGPT и разработавшей его компании OpenAI. Сбои этих сервисов также наблюдались в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и ряде других стран. Пользователи сообщали о менее масштабных неполадках в работе Spotify, Uber, Ikea, Canva, а также других сервисов. После этих новостей акции ряда компаний технологического сектора США: собственно Cloudflare, а также Tesla, Amazon, Nvidia и Microsoft, - снижаются в цене примерно на 3%.
https://1prime.ru/20251118/indeks-864636115.html
сша
великобритания
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, технологии, сша, великобритания, канада, cloudflare, openai, dow jones, nasdaq composite, финансы
Рынок, Технологии, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, Cloudflare, OpenAI, Dow Jones, Nasdaq Composite, Финансы
Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете
Фондовые индексы США снижаются после новостей о масштабных сбоях сетевых сервисов