Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете
2025-11-18T18:16+0300
2025-11-18T18:16+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются во вторник, участники рынка обращают внимание на новости о целой волне масштабных сбоев сервисов интернета, в том числе в соцсети X, у Cloudflare, OpenAI и у других, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,25%, до 46 010,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,65%, до 22 334,29 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,16%, до 6 594,93 пункта. Ранее во вторник в США было зафиксировано более 10 тысяч сообщений о неполадках в работе X, а также предоставляющей услуги сетевой инфраструктуры Cloudflare - почти 8 тысяч. Кроме того, более 1 тысячи жалоб фиксируется на работу чат-бота ChatGPT и разработавшей его компании OpenAI. Сбои этих сервисов также наблюдались в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и ряде других стран. Пользователи сообщали о менее масштабных неполадках в работе Spotify, Uber, Ikea, Canva, а также других сервисов. После этих новостей акции ряда компаний технологического сектора США: собственно Cloudflare, а также Tesla, Amazon, Nvidia и Microsoft, - снижаются в цене примерно на 3%.
18:16 18.11.2025
 
Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются во вторник, участники рынка обращают внимание на новости о целой волне масштабных сбоев сервисов интернета, в том числе в соцсети X, у Cloudflare, OpenAI и у других, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,25%, до 46 010,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,65%, до 22 334,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 6 594,93 пункта.
Ранее во вторник в США было зафиксировано более 10 тысяч сообщений о неполадках в работе X, а также предоставляющей услуги сетевой инфраструктуры Cloudflare - почти 8 тысяч. Кроме того, более 1 тысячи жалоб фиксируется на работу чат-бота ChatGPT и разработавшей его компании OpenAI.
Сбои этих сервисов также наблюдались в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и ряде других стран.
Пользователи сообщали о менее масштабных неполадках в работе Spotify, Uber, Ikea, Canva, а также других сервисов.
После этих новостей акции ряда компаний технологического сектора США: собственно Cloudflare, а также Tesla, Amazon, Nvidia и Microsoft, - снижаются в цене примерно на 3%.
