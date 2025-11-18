Фондовые индексы США снижаются на новостях о масштабных сбоях в интернете

https://1prime.ru/20251118/ssha-864667009.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются во вторник, участники рынка обращают внимание на новости о целой волне масштабных сбоев сервисов интернета, в том числе в соцсети X, у Cloudflare, OpenAI и у других, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,25%, до 46 010,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,65%, до 22 334,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 6 594,93 пункта. Ранее во вторник в США было зафиксировано более 10 тысяч сообщений о неполадках в работе X, а также предоставляющей услуги сетевой инфраструктуры Cloudflare - почти 8 тысяч. Кроме того, более 1 тысячи жалоб фиксируется на работу чат-бота ChatGPT и разработавшей его компании OpenAI. Сбои этих сервисов также наблюдались в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и ряде других стран. Пользователи сообщали о менее масштабных неполадках в работе Spotify, Uber, Ikea, Canva, а также других сервисов. После этих новостей акции ряда компаний технологического сектора США: собственно Cloudflare, а также Tesla, Amazon, Nvidia и Microsoft, - снижаются в цене примерно на 3%.

