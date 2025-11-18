https://1prime.ru/20251118/sud-864668571.html
Суд арестовал экс-главу "Сколково"
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до 11 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников и СМИ, человек по фамилии Батыров в 2014-2023 годах был гендиректором технопарка "Сколково", сейчас он предлагает услуги менторства для предпринимателей.
