Суд арестовал экс-главу "Сколково" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал экс-главу "Сколково"
Суд арестовал экс-главу "Сколково"
Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве. | 18.11.2025, ПРАЙМ
общество
сколково
россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до 11 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников и СМИ, человек по фамилии Батыров в 2014-2023 годах был гендиректором технопарка "Сколково", сейчас он предлагает услуги менторства для предпринимателей.
общество , сколково, россия
Общество , Сколково, РОССИЯ
18:41 18.11.2025
 
Суд арестовал экс-главу "Сколково"

Суд арестовал экс-главу "Сколково" Батырова за посредничество во взятке

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до 11 лет лишения свободы.
Согласно данным из открытых источников и СМИ, человек по фамилии Батыров в 2014-2023 годах был гендиректором технопарка "Сколково", сейчас он предлагает услуги менторства для предпринимателей.
QIWI - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Суд завершил принудительную ликвидацию "Киви банка"
Вчера, 15:28
 
ОбществоСколковоРОССИЯ
 
 
