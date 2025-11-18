https://1prime.ru/20251118/sud-864675988.html

Суд вернул "Роснано" акции крупного химпредприятия "Акрилан"

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области вернул "Роснано" акции крупного химического предприятия "Акрилан", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать недействительным договор купли-продажи доли АО "Роснано" в уставном капитале ООО "Акрилан" от 29.04.2020", - сказано в документах. Там уточняется, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Директор по особым поручениям АО РОСНАНО Евгений Фролов сообщил РИА Новости, что это решение - часть планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании. "Системная аналитическая работа и аудит, как и взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, сфокусированы на сохранении перспективных, критически важных проектов и технологий. По итогу этих усилий многочисленные инициативы РОСНАНО уже доведены до судебных инстанций. С первого дня антикризисной работы и по сей день мы открыты к мирному урегулированию споров любой сложности и в любой юрисдикции в досудебном порядке, невзирая на лица и статус. После восстановления активов в портфеле РОСНАНО планируется их интеграция в критически значимые для страны индустриальные цепочки. Подобные решения – лишь начало отраслевого пути. Также мы приветствуем становление правоприменительной практики, которая не только восстанавливает историческую справедливость, но и укрепляет фундамент нового устойчивого научно-технологического ландшафта страны", - сказал он.

