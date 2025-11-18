Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вернул "Роснано" акции крупного химпредприятия "Акрилан" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/sud-864675988.html
Суд вернул "Роснано" акции крупного химпредприятия "Акрилан"
Суд вернул "Роснано" акции крупного химпредприятия "Акрилан" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Суд вернул "Роснано" акции крупного химпредприятия "Акрилан"
Арбитражный суд Владимирской области вернул "Роснано" акции крупного химического предприятия "Акрилан", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T22:51+0300
2025-11-18T22:51+0300
роснано
промышленность
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82680/17/826801748_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_5e0fc29e366af5f40cccfaa33b48e7e5.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области вернул "Роснано" акции крупного химического предприятия "Акрилан", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать недействительным договор купли-продажи доли АО "Роснано" в уставном капитале ООО "Акрилан" от 29.04.2020", - сказано в документах. Там уточняется, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Директор по особым поручениям АО РОСНАНО Евгений Фролов сообщил РИА Новости, что это решение - часть планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании. "Системная аналитическая работа и аудит, как и взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, сфокусированы на сохранении перспективных, критически важных проектов и технологий. По итогу этих усилий многочисленные инициативы РОСНАНО уже доведены до судебных инстанций. С первого дня антикризисной работы и по сей день мы открыты к мирному урегулированию споров любой сложности и в любой юрисдикции в досудебном порядке, невзирая на лица и статус. После восстановления активов в портфеле РОСНАНО планируется их интеграция в критически значимые для страны индустриальные цепочки. Подобные решения – лишь начало отраслевого пути. Также мы приветствуем становление правоприменительной практики, которая не только восстанавливает историческую справедливость, но и укрепляет фундамент нового устойчивого научно-технологического ландшафта страны", - сказал он.
https://1prime.ru/20251117/kivi-864614536.html
https://1prime.ru/20251112/sud-864454561.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82680/17/826801748_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_d4cdc9b914dafad3b384141cfee0bc83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роснано, промышленность, россия
Роснано, Промышленность, РОССИЯ
22:51 18.11.2025
 
Суд вернул "Роснано" акции крупного химпредприятия "Акрилан"

Суд вернул "Роснано" акции крупного химического предприятия "Акрилан"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснано"
Логотип Роснано - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Логотип "Роснано" . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области вернул "Роснано" акции крупного химического предприятия "Акрилан", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать недействительным договор купли-продажи доли АО "Роснано" в уставном капитале ООО "Акрилан" от 29.04.2020", - сказано в документах. Там уточняется, что решение суда подлежит немедленному исполнению.
QIWI - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Суд завершил принудительную ликвидацию "Киви банка"
17 ноября, 15:28
Директор по особым поручениям АО РОСНАНО Евгений Фролов сообщил РИА Новости, что это решение - часть планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании.
"Системная аналитическая работа и аудит, как и взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, сфокусированы на сохранении перспективных, критически важных проектов и технологий. По итогу этих усилий многочисленные инициативы РОСНАНО уже доведены до судебных инстанций. С первого дня антикризисной работы и по сей день мы открыты к мирному урегулированию споров любой сложности и в любой юрисдикции в досудебном порядке, невзирая на лица и статус. После восстановления активов в портфеле РОСНАНО планируется их интеграция в критически значимые для страны индустриальные цепочки. Подобные решения – лишь начало отраслевого пути. Также мы приветствуем становление правоприменительной практики, которая не только восстанавливает историческую справедливость, но и укрепляет фундамент нового устойчивого научно-технологического ландшафта страны", - сказал он.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Суд ввел наблюдение в головной структуре российского IT-холдинга Fplus
12 ноября, 12:40
 
РоснаноПромышленностьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала