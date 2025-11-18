Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций резко перешел к росту - 18.11.2025
Российский рынок акций резко перешел к росту
2025-11-18T11:09+0300
2025-11-18T11:09+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию резко перешел к росту и прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.58 мск рос на 0,81% - до 2531,04 пункта. Ранее во вторник индикатор максимально падал до 2492,20 пункта и торговался в минусе.
рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
11:09 18.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию резко перешел к росту и прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.58 мск рос на 0,81% - до 2531,04 пункта.
Ранее во вторник индикатор максимально падал до 2492,20 пункта и торговался в минусе.
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМосбиржа
 
 
