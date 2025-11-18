https://1prime.ru/20251118/torgi-864643055.html
Российский рынок акций резко перешел к росту
Российский рынок акций резко перешел к росту - 18.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций резко перешел к росту
Российский рынок акций в основную сессию резко перешел к росту и прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:09+0300
2025-11-18T11:09+0300
2025-11-18T11:09+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931297_0:218:2864:1829_1920x0_80_0_0_3639337c88407326da1b1e3b2493821e.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию резко перешел к росту и прибавляет 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.58 мск рос на 0,81% - до 2531,04 пункта. Ранее во вторник индикатор максимально падал до 2492,20 пункта и торговался в минусе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931297_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_aba2bc75e4d6f847d9e8c2332102cf21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций резко перешел к росту
Российский рынок акций резко перешел к росту и прибавляет 0,8%