https://1prime.ru/20251118/torgi-864644461.html
Российский рынок акций усилил рост на геополитических ожиданиях
Российский рынок акций усилил рост на геополитических ожиданиях - 18.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на геополитических ожиданиях
Российский рынок акций в основную торговую сессию резко перешел к росту и усилил его до более чем 2% на ожиданиях возобновления переговоров по Украине, следует... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:38+0300
2025-11-18T11:38+0300
2025-11-18T11:38+0300
экономика
рынок
торги
акции
украина
турция
сша
стив уиткофф
владимир зеленский
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82876/58/828765812_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_09709f387a3b8cbcce7322c6de127788.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию резко перешел к росту и усилил его до более чем 2% на ожиданиях возобновления переговоров по Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.31 мск рос на 2,41% - до 2571,24 пункта, а с утра он падал максимально до 2492,20 пункта. Судя по всему, рынок нашел устойчивый уровень поддержки вблизи отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, от которого он резко оттолкнулся вверх в начале основной сессии, отмечает Джон Волш из Альфа-банка. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но конкретных данных пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
украина
турция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82876/58/828765812_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5705b1ebb092bb52944ac2c47d639569.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, украина, турция, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, мосбиржа, альфа-банк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, США, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Мосбиржа, Альфа-банк
Российский рынок акций усилил рост на геополитических ожиданиях
Рынок акций в РФ вырос более чем на 2% на ожиданиях возобновления переговоров по Украинне