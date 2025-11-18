https://1prime.ru/20251118/torgi-864644461.html

Российский рынок акций усилил рост на геополитических ожиданиях

2025-11-18T11:38+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию резко перешел к росту и усилил его до более чем 2% на ожиданиях возобновления переговоров по Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.31 мск рос на 2,41% - до 2571,24 пункта, а с утра он падал максимально до 2492,20 пункта. Судя по всему, рынок нашел устойчивый уровень поддержки вблизи отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, от которого он резко оттолкнулся вверх в начале основной сессии, отмечает Джон Волш из Альфа-банка. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но конкретных данных пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

2025

