Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/tramp-864629970.html
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории
Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T03:06+0300
2025-11-18T03:06+0300
бизнес
технологии
экономика
сша
калифорния
дональд трамп
mcdonald's
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864629970.jpg?1763424419
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории. "Вы работаете в невероятной компании. И я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших, самых уважаемых и самых успешных компаний в истории мира", - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's. В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
сша
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, сша, калифорния, дональд трамп, mcdonald's
Бизнес, Технологии, Экономика, США, Калифорния, Дональд Трамп, McDonald's
03:06 18.11.2025
 
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории

Трамп назвал McDonald s одной из самых успешных компаний в мире

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории.
"Вы работаете в невероятной компании. И я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших, самых уважаемых и самых успешных компаний в истории мира", - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
 
ЭкономикаБизнесТехнологииСШАКалифорнияДональд ТрампMcDonald's
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала