Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории

2025-11-18T03:06+0300

2025-11-18T03:06+0300

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории. "Вы работаете в невероятной компании. И я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших, самых уважаемых и самых успешных компаний в истории мира", - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's. В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".

