https://1prime.ru/20251118/tramp-864629970.html
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории
Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T03:06+0300
2025-11-18T03:06+0300
2025-11-18T03:06+0300
бизнес
технологии
экономика
сша
калифорния
дональд трамп
mcdonald's
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864629970.jpg?1763424419
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории.
"Вы работаете в невероятной компании. И я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших, самых уважаемых и самых успешных компаний в истории мира", - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
сша
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, сша, калифорния, дональд трамп, mcdonald's
Бизнес, Технологии, Экономика, США, Калифорния, Дональд Трамп, McDonald's
Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории
Трамп назвал McDonald s одной из самых успешных компаний в мире
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал McDonald's одной из величайших и самых успешных компаний в мировой истории.
"Вы работаете в невероятной компании. И я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших, самых уважаемых и самых успешных компаний в истории мира", - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".