Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США
Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T03:31+0300
2025-11-18T03:37+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
mcdonald's
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630148.jpg?1763426262
ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. "За девять месяцев мы избавили от продовольственных талонов более 600 тысяч американцев", - сообщил он на конференции McDonald's. Американский лидер выразил уверенность, что данное сокращение стало рекордным в истории страны и оказалось возможным благодаря укреплению экономики.
сша
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, mcdonald's
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, McDonald's
03:31 18.11.2025 (обновлено: 03:37 18.11.2025)
 
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США

Трамп: более 600 тысяч американцев перестали получать талоны на еду

ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп.
"За девять месяцев мы избавили от продовольственных талонов более 600 тысяч американцев", - сообщил он на конференции McDonald's.
Американский лидер выразил уверенность, что данное сокращение стало рекордным в истории страны и оказалось возможным благодаря укреплению экономики.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАДональд ТрампMcDonald's
 
 
