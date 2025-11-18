https://1prime.ru/20251118/tramp-864630148.html

Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США

Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп.

2025-11-18T03:31+0300

2025-11-18T03:31+0300

2025-11-18T03:37+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

дональд трамп

mcdonald's

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630148.jpg?1763426262

ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. "За девять месяцев мы избавили от продовольственных талонов более 600 тысяч американцев", - сообщил он на конференции McDonald's. Американский лидер выразил уверенность, что данное сокращение стало рекордным в истории страны и оказалось возможным благодаря укреплению экономики.

сша

2025

