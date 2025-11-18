https://1prime.ru/20251118/tramp-864630148.html
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США
Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T03:31+0300
2025-11-18T03:31+0300
2025-11-18T03:37+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
mcdonald's
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630148.jpg?1763426262
ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. "За девять месяцев мы избавили от продовольственных талонов более 600 тысяч американцев", - сообщил он на конференции McDonald's. Американский лидер выразил уверенность, что данное сокращение стало рекордным в истории страны и оказалось возможным благодаря укреплению экономики.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, mcdonald's
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, McDonald's
Трамп рассказал о сокращении числа талонов на еду в США
Трамп: более 600 тысяч американцев перестали получать талоны на еду
ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп.
"За девять месяцев мы избавили от продовольственных талонов более 600 тысяч американцев", - сообщил он на конференции McDonald's.
Американский лидер выразил уверенность, что данное сокращение стало рекордным в истории страны и оказалось возможным благодаря укреплению экономики.