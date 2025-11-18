https://1prime.ru/20251118/tramp-864630217.html

Трамп назвал себя самым лояльным клиентом McDonald's

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал себя постоянным McDonald's. "Как вы могли слышать, я один из ваших старых и самых лояльных клиентов. Это действительно я", - заявил Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald's. Трамп повернулся к публике в профиль и похлопал себя по животу.

