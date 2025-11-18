https://1prime.ru/20251118/tramp-864630458.html
Трамп пошутил, что по венам сотрудников McDonald's течет кетчуп
Трамп пошутил, что по венам сотрудников McDonald's течет кетчуп - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп пошутил, что по венам сотрудников McDonald's течет кетчуп
Президент США Дональд Трамп пошутил, что по венам сотрудников американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's течет кетчуп вместо крови. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T03:49+0300
2025-11-18T03:49+0300
2025-11-18T03:49+0300
экономика
общество
россия
сша
вашингтон
калифорния
дональд трамп
mcdonald's
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630458.jpg?1763426958
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пошутил, что по венам сотрудников американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's течет кетчуп вместо крови.
"Мужчины и женщины, подобные тем, кто находится в этой комнате, в душах хранят гордость, в сердцах любовь, а по их венам течет кетчуп", - сказал Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald's.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
сша
вашингтон
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сша, вашингтон, калифорния, дональд трамп, mcdonald's
Экономика, Общество , РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Калифорния, Дональд Трамп, McDonald's
Трамп пошутил, что по венам сотрудников McDonald's течет кетчуп
Трамп пошутил, что по венам сотрудников McDonald s течет кетчуп вместо крови
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пошутил, что по венам сотрудников американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's течет кетчуп вместо крови.
"Мужчины и женщины, подобные тем, кто находится в этой комнате, в душах хранят гордость, в сердцах любовь, а по их венам течет кетчуп", - сказал Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald's.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".