Трамп пошутил, что по венам сотрудников McDonald's течет кетчуп

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пошутил, что по венам сотрудников американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's течет кетчуп вместо крови. "Мужчины и женщины, подобные тем, кто находится в этой комнате, в душах хранят гордость, в сердцах любовь, а по их венам течет кетчуп", - сказал Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald's. В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".

