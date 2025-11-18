https://1prime.ru/20251118/tramp-864631000.html

Трамп рассказал, как Китай построил свои вооруженные силы

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп. "Они создали свои вооруженные силы на те деньги, что мы давали им долгие годы", - заявил он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне, комментируя торговые отношения США и Китая. По оценкам американского лидера, КНР совокупно получила от США 722 миллиарда долларов, которые и были направлены на развитие военного потенциала Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

