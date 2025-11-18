Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, как Китай построил свои вооруженные силы - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, как Китай построил свои вооруженные силы
Трамп рассказал, как Китай построил свои вооруженные силы - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, как Китай построил свои вооруженные силы
Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T04:34+0300
2025-11-18T04:34+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп. "Они создали свои вооруженные силы на те деньги, что мы давали им долгие годы", - заявил он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне, комментируя торговые отношения США и Китая. По оценкам американского лидера, КНР совокупно получила от США 722 миллиарда долларов, которые и были направлены на развитие военного потенциала Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
китай
сша
кнр
мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
04:34 18.11.2025
 
Трамп рассказал, как Китай построил свои вооруженные силы

Трамп: Китай построил свои вооруженные силы за счет торговли с США

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай смог построить собственные вооруженные силы за счет доходов от торговли с США, считает американский президент Дональд Трамп.
"Они создали свои вооруженные силы на те деньги, что мы давали им долгие годы", - заявил он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне, комментируя торговые отношения США и Китая.
По оценкам американского лидера, КНР совокупно получила от США 722 миллиарда долларов, которые и были направлены на развитие военного потенциала Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
 
