США работают над передачей Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения - 18.11.2025
США работают над передачей Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. США работают над выдачей разрешения на передачу Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Это может стать частью сегодняшних объявлений, однако это также то, над чем мы работаем", - сказал Трамп, комментируя данный вопрос на встрече с саудовским кронпринцем в Белом доме.
сша, саудовская аравия, дональд трамп, технологии
21:13 18.11.2025
 
США работают над передачей Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. США работают над выдачей разрешения на передачу Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Это может стать частью сегодняшних объявлений, однако это также то, над чем мы работаем", - сказал Трамп, комментируя данный вопрос на встрече с саудовским кронпринцем в Белом доме.
США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Технологии
 
 
