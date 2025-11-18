https://1prime.ru/20251118/tramp-864672966.html

США работают над передачей Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения

2025-11-18T21:13+0300

сша

саудовская аравия

дональд трамп

технологии

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. США работают над выдачей разрешения на передачу Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Это может стать частью сегодняшних объявлений, однако это также то, над чем мы работаем", - сказал Трамп, комментируя данный вопрос на встрече с саудовским кронпринцем в Белом доме.

сша

саудовская аравия

2025

