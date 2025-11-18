https://1prime.ru/20251118/tramp-864673569.html
Трамп призвал Пекин увеличить закупки сельхозпродукции из США
Трамп призвал Пекин увеличить закупки сельхозпродукции из США - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Пекин увеличить закупки сельхозпродукции из США
Президент США Дональд Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, отметив, что эти закупки сейчас вполне соответствуют... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T21:46+0300
2025-11-18T21:46+0300
2025-11-18T21:46+0300
сша
саудовская аравия
пекин
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, отметив, что эти закупки сейчас вполне соответствуют графику. "Должен сказать, наши отношения с Китаем были очень хорошими. Что касается закупок нашей сельскохозяйственной продукции, то они вполне соответствуют графику. Скотт, я бы хотел, чтобы ты позвонил им и спросил, могут ли они ускорить процесс", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. На встрече президента США с наследным принцем Саудовской Аравии также присутствовал глава американского минфина Скотт Бессент.
https://1prime.ru/20251118/tramp-864672966.html
сша
саудовская аравия
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, саудовская аравия, пекин, дональд трамп, скотт бессент
США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп призвал Пекин увеличить закупки сельхозпродукции из США
Трамп призвал Китай увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции