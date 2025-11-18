https://1prime.ru/20251118/tramp-864673569.html

Трамп призвал Пекин увеличить закупки сельхозпродукции из США

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, отметив, что эти закупки сейчас вполне соответствуют графику. "Должен сказать, наши отношения с Китаем были очень хорошими. Что касается закупок нашей сельскохозяйственной продукции, то они вполне соответствуют графику. Скотт, я бы хотел, чтобы ты позвонил им и спросил, могут ли они ускорить процесс", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. На встрече президента США с наследным принцем Саудовской Аравии также присутствовал глава американского минфина Скотт Бессент.

