Минтранс рассказал о трендах в речных перевозках России - 18.11.2025
Минтранс рассказал о трендах в речных перевозках России
2025-11-18T12:03+0300
2025-11-18T12:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864646473_0:250:3543:2243_1920x0_80_0_0_a945d490d41bcc5a9484da31020b156d.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В текущем году в речных перевозках внутри России наблюдается два противоположных тренда: круизные перевозки пассажиров растут, а грузовые перевозки снижаются, во многом за счет сокращения грузовой базы, рассказал заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. "Касательно перевозки круизных пассажиров… Тренд заключается в том, что по понятной причине, ввиду ограничения движения во внешний периметр, внутри нашей страны у нас резко возрос спрос на круизные перевозки. Поэтому круизные перевозки и перевозки пассажиров у нас резко выросли. По крайней мере, в 2025 году у нас на 20% больше перевезено, чем в 2024 году. Это более 11 миллионов человек, цифра впечатляющая", - сообщил Пошивай в рамках круглого стола "Россия - речная транспортная держава" в рамках форума "Транспорт России 2025". Согласно его презентации, объем перевозок пассажиров по рекам внутри России за 9 месяцев 2025 года составил 11,1 миллиона человек. Наиболее популярными туристическими маршрутами в европейской части страны являются направления из Москвы до Санкт-Петербурга, Соловков и в города на Волге. Отмечается также, что за последние два года существенное развитие получило круизное судоходство на внутренних водных путях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – на Енисее, Амуре, Лене и Байкале. "Что касается грузовых перевозок, то здесь отдельная тема, и тренд противоположный. Здесь идет снижение. По снижению связано с уменьшением количества груза, часть из которого находится на реках", - заявил Пошивай. Согласно презентации, в общей структуре грузоперевозок преобладают строительные грузы, на которые приходится свыше 50%. "По снижению связано с уменьшением количества груза, часть из которого находится на реках. Уменьшается количество стройматериала, из-за того, что большое количество строек у нас закончено… За 9 месяцев 25-го года объем грузоперевозок почти на 30% меньше, чем в прошлом году. Это существенно", - добавил замминистра транспорта.
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПрогулочный речной трамвай в Санкт-Петербурге
Прогулочный речной трамвай в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
