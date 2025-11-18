Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ

https://1prime.ru/20251118/tsb-864665412.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала, достигнув также максимума с января, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала 2025 года, достигнув максимума с января 2025 года", - говорится в документе. "Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в сфере услуг и розничной торговле", - уточняется там. Так, согласно материалам регулятора, ценовые ожидания бизнеса в ноябре достигли 23,2 пункта – это максимум с января. А рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением со следующего года налоговой нагрузки, отмечает Центробанк. Также средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в ноябре составил 6,3% после 4,2% в октябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (0,6%), максимальный – розничной торговли (11,8%), заключает ЦБ.

