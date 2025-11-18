Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/tsb-864665412.html
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала, достигнув также максимума с января, говорится в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:47+0300
2025-11-18T17:48+0300
экономика
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала, достигнув также максимума с января, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала 2025 года, достигнув максимума с января 2025 года", - говорится в документе. "Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в сфере услуг и розничной торговле", - уточняется там. Так, согласно материалам регулятора, ценовые ожидания бизнеса в ноябре достигли 23,2 пункта – это максимум с января. А рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением со следующего года налоговой нагрузки, отмечает Центробанк. Также средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в ноябре составил 6,3% после 4,2% в октябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (0,6%), максимальный – розничной торговли (11,8%), заключает ЦБ.
https://1prime.ru/20251118/uslugi-864650001.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc7f50a5b6657f646cde7b8da1596026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России
17:47 18.11.2025 (обновлено: 17:48 18.11.2025)
 
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала, достигнув также максимума с января, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала 2025 года, достигнув максимума с января 2025 года", - говорится в документе.
"Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в сфере услуг и розничной торговле", - уточняется там.
Так, согласно материалам регулятора, ценовые ожидания бизнеса в ноябре достигли 23,2 пункта – это максимум с января. А рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением со следующего года налоговой нагрузки, отмечает Центробанк.
Также средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в ноябре составил 6,3% после 4,2% в октябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия электроэнергетики (0,6%), максимальный – розничной торговли (11,8%), заключает ЦБ.
Клиент в кредитном отделе банка - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
В ЦБ заявили о снижении числа жалоб на навязывание дополнительных услуг
13:01
 
ЭкономикаРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала