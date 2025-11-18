Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-18T17:53+0300
2025-11-18T17:54+0300
экономика
россия
банк россии
россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России
17:53 18.11.2025 (обновлено: 17:54 18.11.2025)
 
ЦБ оценил темпы роста деловой активности в России в ноябре

ЦБ: в России возросли темпы роста деловой активности в ноябре

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в ноябре возросли, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 3,4 пункта после 2,3 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В ноябре ИБК повысился до 3,4 пунктов (после 2,3 пунктов месяцем ранее)", - говорится в материале. И Банк России отмечает, что это максимум за последние полгода.
"В большей степени это определялось заметным улучшением краткосрочных ожиданий при некотором повышении оценок текущей ситуации", - отмечает ЦБ.
"Основной вклад в рост ИБК в ноябре внесли предприятия сферы услуг, преимущественно – гостеприимства и общественного питания, а также административная деятельность и услуги в области здравоохранения", - уточняет регулятор.
Текущие оценки бизнес-климата в ноябре были выше октябрьского уровня и среднего значения третьего квартала текущего года, что было связано с некоторым улучшением текущих оценок спроса, тогда как оценки выпуска снизились, уточняет ЦБ.
"В отраслевом разрезе более значительно оценки текущих бизнес-условий повысились в сфере услуг и в обработке, снизились – в торговле автотранспортными средствами, оптовой торговле и транспортировке", - говорится также в документе.
Краткосрочные ожидания компаний в ноябре продолжили повышаться четвертый месяц подряд. Улучшение ожиданий произошло в большинстве видов деятельности, заметнее – в транспортном комплексе, сфере услуг и строительстве. В то же время в торговле автотранспортом ожидания снизились до минимального с ноября 2022 года уровня.
"Это обусловлено заметным сокращением ожиданий по спросу на фоне анонсируемого повышения утилизационного сбора, а также предполагаемого роста цен на автомобили с учетом планируемых изменений налогового законодательства", - уточняется в документе.
Также сообщается, что рост ИБК отмечался для всех групп предприятий (крупных, средних, малых и микропредприятий).
"В большей степени оценки делового климата повысились по крупным и средним компаниям", - резюмируется в документе.
