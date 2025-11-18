Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил об ужесточении условий кредитования российских предприятий - 18.11.2025
ЦБ сообщил об ужесточении условий кредитования российских предприятий
экономика
банки
финансы
россия
банк россии
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Условия кредитования, по оценкам предприятий, в ноябре ужесточились (в части неценовых) по сравнению с октябрем", - говорится в материале ЦБ. Также отмечается, что увеличилась доля предприятий, сообщивших об ужесточении условий кредитования (в части неценовых условий). А общий баланс оценок с июля находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор. По данным ЦБ, среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 32%. В октябре, по оценке ЦБ, условия кредитования предприятий страны остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.
банки, финансы, россия, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
17:59 18.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Условия кредитования, по оценкам предприятий, в ноябре ужесточились (в части неценовых) по сравнению с октябрем", - говорится в материале ЦБ.
Также отмечается, что увеличилась доля предприятий, сообщивших об ужесточении условий кредитования (в части неценовых условий). А общий баланс оценок с июля находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор.
По данным ЦБ, среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 32%.
В октябре, по оценке ЦБ, условия кредитования предприятий страны остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд, сообщил ЦБ
