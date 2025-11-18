https://1prime.ru/20251118/tsb-864666226.html

ЦБ сообщил об ужесточении условий кредитования российских предприятий

2025-11-18T17:59+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Условия кредитования, по оценкам предприятий, в ноябре ужесточились (в части неценовых) по сравнению с октябрем", - говорится в материале ЦБ. Также отмечается, что увеличилась доля предприятий, сообщивших об ужесточении условий кредитования (в части неценовых условий). А общий баланс оценок с июля находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор. По данным ЦБ, среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 32%. В октябре, по оценке ЦБ, условия кредитования предприятий страны остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

