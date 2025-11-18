Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/tsena-864645575.html
Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты - 18.11.2025, ПРАЙМ
Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты
Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:51+0300
2025-11-18T11:51+0300
экономика
бизнес
эльвира набиуллина
маркетплейсы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/80/828858023_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_c1bb2f3695bb4ae2815cf6a5f405ee82.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента". "Я считаю, что нельзя использовать разную цену (на маркетплейсе - ред.). Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - сказала она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/80/828858023_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b558d8aa0539219598d0ca3807875668.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, эльвира набиуллина, маркетплейсы, россия
Экономика, Бизнес, Эльвира Набиуллина, маркетплейсы, РОССИЯ
11:51 18.11.2025
 
Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты

Набиуллина: цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной из-за способа его оплаты

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".
"Я считаю, что нельзя использовать разную цену (на маркетплейсе - ред.). Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - сказала она.
 
ЭкономикаБизнесЭльвира НабиуллинамаркетплейсыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала