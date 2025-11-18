https://1prime.ru/20251118/tsena-864645575.html
Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты
экономика
бизнес
эльвира набиуллина
маркетплейсы
россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента". "Я считаю, что нельзя использовать разную цену (на маркетплейсе - ред.). Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - сказала она.
