Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты

Набиуллина: цены на маркетплейсе не должны отличаться из-за способа оплаты

2025-11-18T11:51+0300

экономика

бизнес

эльвира набиуллина

маркетплейсы

россия

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента". "Я считаю, что нельзя использовать разную цену (на маркетплейсе - ред.). Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", - сказала она.

2025

