В России снизились цены на капусту и картофель

2025-11-18T10:38+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Розничные цены на белокочанную капусту в крупных торговых сетях в октябре 2025 года снизились на 28% в годовом выражении, картофель подешевел на 17,2%, сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "В октябре 2025 года минимальные цены на овощи борщевого набора - капусту, картофель, лук, морковь и свеклу - снизились в крупных торговых сетях на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал мониторинг аналитического центра АКОРТ. Сильнее всего в октябре подешевела белокочанная капуста - на 28% год к году, до 25 рублей за килограмм. Картофель подешевел за год на 17,2%, до 29 рублей за килограмм, репчатый лук - на 7%, до 32 рублей за килограмм", - говорится в сообщении. В ассоциации отметили, что овощи борщевого набора подорожали в октябре на 3,5% по сравнению с сентябрем на фоне начавшегося сезонного роста закупочных цен. "Средняя стоимость картофеля выросла относительно сентября на 9%, капуста подорожала на 8,5%, свекла - на 3,5%, лук - на 1,2%, морковь подешевела на 3,1%", - добавили там. В то же время в торговых сетях по сравнению с прошлым месяцем снизились цены на 8 из 25 товаров "первой цены" социально значимых категорий, в том числе на говядину - на 7,3%, сливочное масло - на 5,7%, сахар-песок - на 5,2%, черный байховый чай - на 3,5%, на морковь - на 2,4%, пшено - на 1,9%, указали в АКОРТ. Одновременно пределах 1% подешевели мороженая рыба и поваренная соль. Вместе с тем, средняя наценка ритейлеров на социально значимые товары в октябре составила 4,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 5,4%. Однако в целом набор продуктов "первой цены" подорожал в октябре на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем. "По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в крупных торговых сетях в октябре продавались 6 из 25 категорий продуктов первой необходимости: белокочанная капуста (-6,8%), куриные яйца (-3,5%), тушка цыпленка бройлера (-2,2%), сахар-песок (-2,1%), морковь (-2%), подсолнечное масло (-0,03%)", - отмечается в сообщении. По словам представителя президиума АКОРТ Станислава Богданова, которые приводятся в сообщении, октябрьская динамика цен на социально значимые продукты отражает сезонные тренды. Он подчеркнул, что овощи борщевого набора в октябре в месячном выражении дорожали значительно медленнее, чем год назад, из-за хорошего урожая и действий ритейлеров по сдерживанию цен. "Сезонная "борщевая инфляция" в сетевой рознице в октябре к сентябрю составила 3,5% - год назад показатель был 13%. Сети продолжают сдерживать цены на яйцо и мясо птицы: в октябре ритейлеры инвестировали почти 3 рубля собственных средств на каждый продаваемый десяток яиц "первой цены" категории С1/С2. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары "первой цены" в октябре составила 4,1%, снизившись до исторического минимума для этого времени года", - заключил он.

