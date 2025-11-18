Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.11.2025 Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев
Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев
Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев - 18.11.2025, ПРАЙМ
Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев
Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил... | 18.11.2025, ПРАЙМ
энергетика
россия
рф
сергей цивилев
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Мы продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры. Все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности", - приводятся слова министра в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там также добавили, что 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к отопительному периоду. Из них 86% получили оценку "готов", 11% - "готов с условиями". 3% субъектов присвоен статус "не готов". Для них сформирован план компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Выполнение мероприятий плана находится на контроле федерального и регионального штабов.
россия, рф, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев
16:24 18.11.2025
 
Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев

Цивилев: российская энергосистема готова к прохождению пиковых зимних максимумов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Мы продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры. Все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности", - приводятся слова министра в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там также добавили, что 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к отопительному периоду. Из них 86% получили оценку "готов", 11% - "готов с условиями". 3% субъектов присвоен статус "не готов". Для них сформирован план компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Выполнение мероприятий плана находится на контроле федерального и регионального штабов.
