Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев
2025-11-18T16:24+0300
энергетика
россия
рф
сергей цивилев
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Мы продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры. Все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности", - приводятся слова министра в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там также добавили, что 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к отопительному периоду. Из них 86% получили оценку "готов", 11% - "готов с условиями". 3% субъектов присвоен статус "не готов". Для них сформирован план компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Выполнение мероприятий плана находится на контроле федерального и регионального штабов.
