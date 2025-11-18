https://1prime.ru/20251118/tsivilev-864660065.html

Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев

Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев - 18.11.2025, ПРАЙМ

Энергосистема готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев

Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T16:24+0300

2025-11-18T16:24+0300

2025-11-18T16:24+0300

энергетика

россия

рф

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_4d741dc4145f0eec2c8ead1d367d86c4.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Мы продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры. Все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности", - приводятся слова министра в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там также добавили, что 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к отопительному периоду. Из них 86% получили оценку "готов", 11% - "готов с условиями". 3% субъектов присвоен статус "не готов". Для них сформирован план компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Выполнение мероприятий плана находится на контроле федерального и регионального штабов.

https://1prime.ru/20251117/mishustin--864619067.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сергей цивилев